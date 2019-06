Sinds begin maart vliegt de lagekostenmaatschappij van Oostende naar Moskou. De start was succesvol, maar de route is volgens Pobeda vooral populair in de lente en de herfst. De zomer is een kalmere periode voor citytrips, waardoor er weinig zitjes verkochten waren. Voor de luchthaven van Oostende komt de opschorting voor de zomer als een verrassing, zeker na de goeie start met sterke bezettingsgraad per vlucht. De directie hoopt dan ook dat het om een tijdelijke maatregel gaat.