Geen vervolging voor schuldig verzuim na dood man (45)

Het parket was in oktober vorig jaar een onderzoek gestart nadat een man van 45 jaar was overleden op de Grote Markt in Kortrijk. De man zat 's nachts op een muurtje toen hij onwel werd.

Op camerabeelden was te zien hoe acht personen de man voorbij wandelen zonder hulp te bieden. De hulpdiensten werden pas een hele tijd later gealarmeerd. De man was intussen overleden. De uitwendige lijkschouwing liet vermoeden dat het om een natuurlijk overlijden ging.

Er werd een pv opgesteld voor schuldig verzuim en het parket besloot om de zaak te onderzoeken. "We konden zeven van de acht personen op de camerabeelden identificeren. Alles werd onderzocht, maar we hebben besloten om niemand te vervolgen voor schuldig verzuim", aldus parketwoordvoerder Tom Janssens.

Schuldig verzuim is het nalaten om iemand te helpen die in groot gevaar verkeert. Het gaat over hulp bieden zonder dat je jezelf ermee in gevaar brengt.

