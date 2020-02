Niemand wordt vervolgd in de zaak waarbij enkele kleuters uit d’Oefenschool in Blankenberge ernstige brandwonden opliepen. De zaak is geseponeerd.

Een jongen van 3 jaar liep in februari 2019 op school ernstige brandwonden op. Hij en twee andere kleuters kregen in de refter heet water over zich heen, toen een mobiele eetkar kantelde. Een van de kleuters is nu nog altijd aan het revalideren en draagt een drukmasker.

