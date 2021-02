Geen versoepelingen: reissector bloedt verder

Na het Overlegcomité van vrijdag is duidelijk dat er geen versoepelingen van de coronamaatregelen komen, wat ook voor de reissector een zoveelste domper is.

De reisorganisaties blijven verder lijden onder het verbod op niet-essentiële reizen. Toch zijn er mogelijke oplossingen zoals een vaccinatiepaspoort, een idee dat een aantal Europese landen zoals Oostenrijk genegen is. Dat document dient als bewijs dat je ingeënt bent.

"Het ontgoochelt mij enorm dat het vaccinatiepaspoort niet opgenomen is in de vaccinatiestrategie van onze overheid. Ik snap wel ergens de gedachte dat je moet opletten dat je geen twee soorten gemeenschappen hebt, degene die wel zaken mogen en de andere niet" vertelt Pieter Demuynck van Penta Reizen in Izegem. Toch hoopt Pieter op een normale zomer, want ook voor de Paasvakantie begint hij te vrezen.

Lees ook