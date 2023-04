Door een persoonsaanrijding is er in beide richtingen geen treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde. Er worden vervangbussen ingelegd.

De trein kwam uit Kortrijk en was op weg richting Brussel Zuid. Ongeveer 30 passagiers moeten de trein verlaten en verder reizen met bussen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.