Geen treinen tussen Lichtervelde en Tielt

Frederic Petit van Infrabel bevestigt de moeilijkheden. Het treinverkeer kan maar over één spoor. Oorzaak is een defecte trein op de lijn De Panne-Antwerpen. Die staat stil in Tielt.

Er waren 70 reizigers aan boord. Die zijn kunnen overstappen op een andere trein. Zolang de defecte trein er staat, zijn er vertragingen en worden sommige treinen omgeleid. (lees verder onder tweet)

Door schade aan de bovenleiding is er hinder tussen Tielt en Lichtervelde.



Treinverkeer over één spoor, vertragingen en afschaffingen zijn mogelijk in beide richtingen. #NMBS pic.twitter.com/NYXF5inCMr — NMBS (@NMBS) May 16, 2023

Moeilijke week

De week verloopt moeilijk op het spoor: gisteren was er een hele dag geen treinverkeer tussen Kortrijk en Poperinge en Kortrijk en Roeselare door een defect aan de bovenleiding in Kortrijk. Dat probleem is sinds gisteravond opgelost.

