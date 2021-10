Door een ongeval in Veldegem bij Zedelgem hebben er vanmiddag urenlang geen treinen gereden tussen Lichtervelde en Brugge.

Het ongeval gebeurde kort na twee uur, tussen Veldegem en Zedelgem. Er reed daardoor geen enkele trein op de verbinding tussen Lichtervelde en Brugge, in beide richtingen. "Er reden vervangbussen," zegt Frederic Petit van Infrabel. "Waar mogelijk laten we de treinen een omleiding volgen. Hoelang de hinder gaat duren is nog onduidelijk."

Rond kwart na vijf reden er opnieuw treinen tussen Brugge en Lichtervelde. Er zullen doorheen de hele avondspits wel nog vertragingen zijn.