Sinds kwart over acht vanochtend rijden er geen treinen meer tussen Kortrijk en Moeskroen, meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Het treinverkeer moest rond 8.15 uur in beide richtingen worden stilgelegd na een persoonsongeval in Lauwe bij Menen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder blijft duren. De NMBS heeft vervangbussen ingelegd.