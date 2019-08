Geen topfavoriet Taupin Rochelais in Grote Steeple

Het was uitkijken naar Taupin Rochelais. Het twaalfjarige paard van Ecurie des Dunes kon dit jaar voor de vijfde keer de Grote Steeple Chase van Vlaanderen winnen. En dat is in de naoorlogse periode echt wel ongezien.

Maar zijn trainer, Patrice Quinton, had al te kennen gegeven vooraf dat Taupin enkel zou meelopen wanneer hij echt top was. Meedoen om gewoon het veld te vullen, dat zag hij niet zitten. Misschien is dat wel de reden waarom we op de definitieve startlijsten geen Taupin Rochelais terugvinden. Hij zou trouwens een startgewicht van 77 kilogram moeten torsen hebben, wat echt wel veel is. De Grote Steeple telt 14 startende paarden, waaronder twee uit de stal van Quinton, de Franse succestrainer van de jongste jaren.