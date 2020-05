Geen Tinekesfeesten, wel origineel alternatief

In Heule worden er geen Tinekesfeesten georganiseerd in september door de coronacrisis. Er komt wel een origineel alternatief, belooft de organisatie.

De Tinekesfeesten doen de aankondiging op hun Facebookpagina.

"Voor het eerst in 57 jaar zal er dit jaar geen Tineke verkozen worden. Het gezond verstand heeft gewonnen van ons Tinekeshart. Met heel veel spijt moeten we meedelen dat er dit jaar geen Tinekesfeesten zullen zijn. Een moeilijke, pijnlijke beslissing, maar de enige verstandige die we in deze situatie konden nemen."

De organisatie van de populaire volksfeesten werkt wel aan een alternatief programma tijdens het tweede weekend van september

