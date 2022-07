Geen supermarkt in Roeselare: marktkramers haken af door hitte

Het is relatief rustig op de wekelijkse markt in Roeselare. Door de aankomende hitte komen er minder marktkramers, en staan klanten al vroeg in de rij. De verkopers zijn vooral blij dat bezoekers nog langskomen.

"We zijn een beetje vroeger gekomen en we hebben onze frigobox mee", vertelt een klant. "Zo blijft alles lekker fris, maar we profiteren ook van het goede weer."

Wel bloemen te koop

De marktkramers verwachten vooral dat de markt vroeger zal stoppen. "Het zal hier tegen 11 uur wel al gedaan zijn."

Opvallend: waar bloemenwinkels sluiten door de warmte, kan je wel bloemen kopen op de markt. "We willen er zijn voor onze klanten. Het is maar één of twee dagen dat het extreem warm is", zegt bloemenverkoper Steve.

Bij het kaaskraam leggen ze ijsblokjes tussen de zuivelproducten.