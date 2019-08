Geen suikerspin meer in Bellewaerde door wespen

Dat valt te lezen op affiches bij verschillende kraampjes in het park. "Omwille van de talrijke wespen in deze zone, kunnen we hier helaas geen suikerspin aanbieden", luidt de uitleg over de maatregel. Volgens Bellewaerde zou de veiligheid in gevaar komen als de lekkernij tóch wordt aangeboden. "De veiligheid van onze bezoekers komt op de eerste plaats en bijgevolg willen wij dan ook geen enkel risico nemen, door suikerspin aan te bieden."

Agressief

Door de warme zomers en zachte winters is de wespenpopulatie in West-Europa flink toegenomen. In augustus zijn de beesten op hun agressiefst. Omdat alle wespennesten voltooid zijn, gaan de insecten dan op zoek naar voedsel. Daarbij veroorzaken ze veel overlast.