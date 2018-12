Geen straffen in zaak baby Jasper

Op 8 november 2012 onderging Japser, een baby van acht maanden een routine-ingreep in het ziekenhuis van Knokke-Heist. Jasper kreeg buisjes in zijn oren en zijn poliepen werden verwijderd. In de gloednieuwe operatiezaal waren de leidingen met lachgas en zuurstof echter omgewisseld, waardoor de baby een grote hoeveelheid lachgas kreeg toegediend. Het slachtoffer werd nog overgebracht naar het ziekenhuis in Brugge, waar hij op 12 november overleed.

Het openbaar ministerie benadrukte dat het operatiekwartier te vroeg in gebruik werd genomen. Procureur Christophe Bergez hekelde ook het gebrek aan geschreven procedures en vroeg een principiële bestraffing.

Alle beklaagden vroegen de vrijspraak. Volgens de verdediging van het ziekenhuis was van een lichtzinnig beleid geen sprake. De algemeen directeur en de directeur, verantwoordelijk voor de infrastructuur, wierpen op dat ze nooit toestemming gegeven hebben om het operatiekwartier te gebruiken. Twee anesthesisten blijven erbij dat ze al het mogelijke hebben gedaan om baby Jasper te redden. Ten slotte moest ook nv Heyer, die de operatiezaal installeerde, zich verantwoorden. Volgens hun advocate zou het probleem bij een eindkeuring aan het licht zijn gekomen, maar werd de installatie door het ziekenhuis op eigen houtje al in gebruik genomen.

Van de zes beklaagden zijn er nu dus drie schuldig bevonden, maar ze krijgen geen straf. Het ziekenhuis zal wel een schadevergoeding moeten betalen.

