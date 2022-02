Geen straf voor organisator seksfeestje in appartement Zulte Waregem

Een man uit Waregem heeft opschorting van straf verkregen nadat een seksfeestje tijdens de eerste lockdown uit de hand was gelopen in Waregem, in een appartement van voetbalclub Zulte Waregem.

Het feestje dateert van 3 april 2020. Een 56-jarige man uit Waregem organiseerde op een appartement dat eigendom is van SV Zulte Waregem in de Stormestraat een seksfeestje met nog twee andere mannen. Een van die mannen had op zijn vraag drugs meegenomen. De Waregemnaar en een derde man namen GHB, beter bekend als vloeibare xtc. Maar die derde persoon kreeg een overdosis binnen.

Hij begon naakt in het rond te springen en belandde op een tafeltje. Daardoor raakte hij gewond. Een van de anderen verwittigde de hulpdiensten. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij enkele dagen werd verzorgd. Volgens het slachtoffer kreeg hij de drugs ongewild via een drankje binnen.

strafblad blanco houden

Allemaal kregen ze een boete van 250 euro voor het niet naleven van de coronamaatregelen. De 56-jarige Waregemnaar kreeg in de rechtbank van Kortrijk een gevangenisstraf van 3 maanden en een effectieve geldboete van 8.000 euro. Hij ging in beroep om zijn blanco strafblad te kunnen behouden. Zijn advocaat pleitte met succes dat de man intussen al voldoende is gestraft. Hij is zijn werk bij de voetbalclub intussen kwijt.

Het hof van beroep in Gent volgde die redenering en verleende de man de gunst van de opschorting van straf