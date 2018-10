De twee tieners die in de zomer van vorig jaar een valse verklaring hadden afgelegd over een verkrachting op de Zeedijk van Oostende, komen er zonder straf van af.

Het parket heeft de zaak geseponeerd.

Een tienermeisje beweerde dat ze door twee mannen verkracht werd toen ze tijdens een galabal van haar school in het casino een luchtje ging scheppen. Haar vriend zou bedreigd zijn met een mes, terwijl hij moest toekijken. Ze diende een klacht in, maar kort nadien bleek dat het verhaal verzonnen was.