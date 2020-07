Geen stormloop van Britten in Ieper

Want ze blijven erg belangrijk om een rampjaar iets minder bitter te laten smaken.

Nationaal meer promotie gewenst

De sector zit er op de bodem van de reserves en hoopt ook nationaal wat meer in de aandacht te komen. De promotie kan veel beter, klinkt het in Ieper. Ruth Vercamer – Hotel Albion: “Ik vermoed dat de Westhoek geen regio is die super gepromoot werd. Niettegenstaande de grote inspanningen van Westtoer en Toerisme Ieper. We horen in de media dat vooral de kust en de Ardennen gepromoot worden. Ik denk dat er daar nog een beetje meer mogelijk is.”

Verlies niet op te vangen

Het In Flanders Fields Museum is terug open sinds begin juni. Net als in Hotel Albion steken er in het reservatiesysteem voor de komende weken nog niet veel Britten. Er komen vooral Belgen langs, Nederlanders ook. Maar het verlies wordt niet helemaal gecompenseerd. Marjan Nachtergaele – In Flanders Fields museum: “Niet volledig. Ik denk wel dat er meer mensen reizen in eigen land. Dat is ook logisch. Maar dat vangt het verlies uit de Engelstalige landen niet volledig op. We mogen op vandaag ook geen groepsreservaties toestaan en tot eind juli is dat normaal ook een belangrijke groep, met de schoolreizen. Dat ligt volledig plat nu.”

'Mochten we kunnen op de pauzeknop drukken...'

Het lijkt er op dat 2020 een verloren jaar dreigt te worden. Ruth Vercamer: “Helemaal verloren zou ik niet zeggen. Maar mochten we op een pauzeknop kunnen drukken tot in 2021,dan zouden we dat met plezier doen. Maar dat is niet mogelijk nu. Het is overleven nu. Maar we zijn blij met wat we wel hebben.”