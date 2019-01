Geen statiegeld op blikjes en plastic flessen voor 2022

Dat heeft Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege vanmiddag in het Vlaams parlement gezegd, na een vraag van kustburgemeester en Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe uit Bredene. Vandenberge wijst erop dat meer dan de helft van alle Vlaamse gemeenten zich achter de statiegeldalliantie schaart. Uit onderzoek van Testaankoop blijkt dat twee op drie Vlamingen geen graten zien in de nieuwe taks, die het zwerfvuil moet indijken. Maar volgens minister Schauvliege biedt het verpakkingsplan dat vorige zomer werd goedgekeurd voldoende garanties. Dat plan verbiedt niet-afbreekbare plasticzakjes, en laat meer plasticsoorten toe in de PMD-zak. Ze gaan het pas in 2022 evalueren.