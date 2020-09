De vele honderden bussen die er per dag passeerden, zorgden voor trillingen en scheuren in de huizen. Er kwam al meermaals protest. Het Brugse stadsbestuur pakt dit nu aan. De Sint-Jorisstraat maar ook de Vlamingstraat en de Vlamingdam worden heraangelegd. De werken zullen duren tot eind 2021. Ook in het nieuwe mobiliteitsplan komen er geen bussen meer door de straat. Ze worden afgeleid via de Lange Rei en de Geldmuntstraat.

