"Geen sprake van nazihospitaal onder Wevelgem"

In tegenstelling tot wat eerder beweerd werd, is er geen sprake van een ondergronds naziveldhospitaal dat onder de technische dienst ligt van Wevelgem.

Dat menen toch twee historici uit Wevelgem die gespecialiseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. Ze brengen hun versie op de website van de gemeente Wevelgem. Afgelopen vrijdag sloeg het nieuws over de vondst nog in als een bom, maar volgens de geschiedkundigen gaat het om een ondergrondse schuilplaats om burgers te beschermen tegen luchtaanvallen. Meer nog: het gaat om een burgerinitiatief, gebouwd met toestemming van de Duitsers. Zoals de bunker in de Leopoldstraat zijn er volgens het archief 34 gebouwd in Wevelgem. Vanaf midden augustus wordt de hele zaak verder onderzocht, ondermeer door het legermuseum en het agentschap onroerend erfgoed.

