"Geen sprake van een biechtgeheim"

Een vriend van hem pleegde zelfmoord, nadat hij met hem had gebeld. De priester riep achteraf geen hulp in en verwees in de rechtbank naar zijn biechtgeheim.

De Antwerpse bisschop Johan Bonny, vicevoorzitter van de bisschoppenconferentie, reageert wel. Volgens Bonny zijn de voorwaarden om van een biecht en dus van een biechtgeheim te spreken, niet vervuld. Bonny kadert de problematiek veeleer in het beroepsgeheim waarmee priesters, maar ook andere bevolkingsgroepen zoals artsen of journalisten te maken krijgen bij het uitoefenen van hun ambt.

Naast het formele kader van de biecht haalt Bonny nog aan dat men via de biecht enkel vergiffenis kan vragen voor een zonde die men bedreven heeft. Zo kan men wel vergiffenis vragen voor een diefstal maar niet voor de gedachte aan een diefstal. Hetzelfde geldt volgens de bisschop ook voor sombere gedachten. "Men kan altijd praten met een priester over zijn gevoelens of over die sombere gedachten, maar dat valt dat onder het beroepsgeheim en niet onder het biechtgeheim", luidt het. Voor het beroepsgeheim geldt geen meldplicht, maar wel meldrecht. Dat betekent dat men bij een acute situatie het beroepsgeheim niet moet doorbreken, maar dat wel kan doen. Bonny raadt priesters aan om toch advies in te winnen bij collega’s of oversten als ze met de dergelijke problemen en dilemma’s geconfronteerd worden.

Lees ook: