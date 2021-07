Geen spoor van Franse bestuurders na dodelijk ongeval

Zaterdagochtend heeft zich een ernstig verkeersongeval voorgedaan op de E17 ter hoogte van Harelbeke. In de richting van Kortrijk is een voertuig met Franse nummerplaat een wiel verloren. De wagen werd midden op de snelweg achtergelaten. Een getuige zag hoe beide inzittenden het voertuig verlieten. Het parket meldt dat ze tot op heden nog steeds niet gevonden zijn. Politie en parket blijven actief zoeken naar de inzittenden.

Een kleine vijf minuten later werd hun achtergelaten voertuig aangereden door een nietsvermoedende vrachtwagenchauffeur. Daarbij is de vrachtwagen gekanteld, in de middenberm terechtgekomen en werd een verlichtingspaal geraakt. Bij dat ongeval zijn twee personen overleden. Op basis van informatie van de werkgever zijn de slachtoffers wellicht twee Letten, geboren in 1970 en 1979.

