In Brugge zijn er vanavond geen optredens op het Ronde-podium op de Markt. De concerten van Soulsister en Level Six gaan niet door omwille van het slechte weer. Dat laat de Stad Brugge weten.

“Omwille van veiligheidsredenen hebben we samen met de voorzitter van het Comité voor Initiatief beslist om de concerten aan de vooravond van de Ronde af te gelasten. De hardnekkige regenval van de afgelopen uren zorgen voor wateroverlast op het podium. Het is bijzonder jammer, maar we kunnen geen enkel risico nemen. Veiligheid komt altijd op de eerste plaats”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Voor alle duidelijkheid: de Ronde van Vlaanderen op zondag 2 april vindt wel degelijk plaats.”