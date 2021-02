Geen sjaals, nekwarmers of bandana's als mondmasker

Het nieuwe ministerieel besluit rond de coronamaatregelen neemt het advies van de RAG over sjaals, bandana's en nekwarmers over. Het besluit werd eerder op de dag gepubliceerd in het Staatsblad.

De RAG adviseert sinds begin vorige week om enkel nog stoffen of wegwerpmaskers te gebruiken. Sjaals, nekwarmers of bandana's werden de voorbije maanden wel toegelaten, maar dat was het gevolg van het tekort aan mondmaskers waar we aan het begin van de pandemie mee kampten. Die problemen zijn intussen opgelost.

Ook geen uitlaatventiel

Daarnaast benadrukten de experten dat maskers met een uitlaatventiel niet gebruikt mogen worden. Via het ventiel kunnen speekseldruppels ontsnappen, waardoor er toch nog besmettingen kunnen plaatsvinden, is de redenering.

Het aangepaste ministerieel besluit dat zondag in het staatsblad is gepubliceerd, neemt die aanbevelingen over. Een mondmasker is een "masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contact tussen personen te voorkomen", staat te lezen.