Geen scheepvaart op Brugse Ringvaart door olievervuiling

Op de Ringvaart in Brugge varen voorlopig geen schepen door een oliespoor van wel twee kilometer. Waar de vervuiling vandaan komt, is nog niet duidelijk. De brandweer en de federale overheidsdienst Leefmilieu proberen de smurrie op te ruimen.

De brandweer gaat ook vandaag de Ringvaart in Brugge op met een bootje om de vervuiling beter in te schatten. Die loopt van de Dampoortsluis tot aan de fietsersbrug aan de jachthaven, waar een dam de vervuiling tegenhoudt. Voorlopig kan het scheepvaartverkeer door die vervuiling niet meer door. Sinds gisterenmiddag al, en dat zal wellicht duren tot de smurrie is opgeruimd.

"Rond acht uur gisteravond is de verontreiniging binnengekomen in Coupure," zegt burgemeester Dirk De fauw. "De brandweer legde daarop twee dammen aan om verdere verontreiniging tegen te gaan en de zwemzone in de Coupure te beschermen.”

Geen acuut risico

Vanmorgen koos de brandweer er dan voor om het water af te trekken richting zee en tegen te houden aan de Dampoort. Daar zuivert Marien Milieu van Volksgezondheid het water. "De verontreiniging gaat gepaard met geurhinder, maar er is geen acuut risico voor de bevolking. Het scheepvaartverkeer zal vermoedelijk nog gestremd blijven tot minstens na de middag."

Het is niet de eerste keer dat dit stukje Ringvaart vervuild is. Waar de vervuiling deze keer vandaan komt, is nog niet duidelijk.