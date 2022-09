Geen schade meer aan brug door hoogtedetectiesystemen

Oostrozebeke en Wielsbeke hebben hoogtedetectiesystemen geplaatst op de Expresweg (N382) in Wielsbeke. Ze doen dat in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg.

De systemen moeten ervoor zorgen dat vrachtwagens niet meer botsen tegen de Fabiolabrug (de Zwaantjesbrug). Die brug leed de afgelopen jaren heel wat schade, betonnen liggers onderaan de brug kwamen deels bloot te liggen. De maximaal toegelaten hoogte is vier meter.

De hoogtedetectiesystemen berekenen nu de hoogte van het voorbijrijdend vrachtverkeer. Vrachtauto’s die te hoog zijn, krijgen via een digitaal scherm langs de weg een melding en worden omgeleid. In totaal is er 300.000 euro vrijgemaakt voor het project.