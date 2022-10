Geen Reuzegomtoestanden bij doop aan KULAK

De KU Leuven KULAK in Kortrijk is zo'n 160 schachten rijker. Vanmiddag vond in Kortrijk de traditionele studentendoop plaats. Het ritueel is er om vriendschappen te versterken, vernederingen mogen niet. Ook alcohol is verboden.

Een doop die helemaal niet te vergelijken valt met die van de beruchte studentenvereniging Reuzegom in Leuven, zo benadrukt de KULAK. Daar liet student Sandi Dia het leven, de zaak komt in maart voor het hof van beroep.

Robbe Bailleul, Praesidium Elysion : “We komen van 200 en nu zijn er nog 150. Dat is natuurlijk wel jammer. Je hoort in de gangen ook dat ze bang zijn voor de doop. Bij ons is het ook een vaste regel dat de studenten niets mogen inslikken. Ze mogen niets consumeren. We gooien enkel dingen op hen.”

De schachten leggen een parcours af op de campus zelf. Wie slaagt, krijgt straks studentenkortingen en mag ook deelnemen aan cantussen. De universiteit zelf laat de doop dan wel toe, echt fan is ze niet. Koenraad Muylaert, verantwoordelijke studentenactiviteiten KULAK: “Voor sommige studenten hoort dat er bij. Het is niet iets waar wij als KULAK naar streven, maar we staan het wel toe. We proberen een oogje in het zeil te houden en maken ook duidelijke afspraken. Als het dan plaats vindt, dan proberen we er eerder een verbindende activiteit van te maken dan een vernederende.”

Bekijk enkele beelden