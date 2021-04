Geen reserves tegen kurkdroge zomer

Dat er opnieuw een kurkdroge zomer op ons afkomt en dat er grote watertekorten dreigen, is nu al weer een bezorgdheid. Waterkundig specialisten van meerdere universiteiten maken zich zorgen over te lage waterstanden als er straks alweer een droge zomer op aankomt. ‘De tekorten van 2017 en 2018...

Ook in West-Vlaanderen zijn er grote bezorgdheden over de mogelijke tekorten aan water die er straks weer kunnen aankomen. Volgens de waterstandmetingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stond begin maart op meer dan de helft van de meetplaatsen het ­ondiepe grondwater laag tot zeer laag. En dat na een periode die ook hier behoorlijk nat ervaren werd. In januari was er nog heel wat regen. Aan de Fintele in Lo-Reninge werden op de Lovaart zelfs enkele dagen hoge waterstanden opgemeten. Verder leren de statistieken van het KMI dat ook ­februari en maart droger waren dan normaal.

Slechte uitgangspositie

'Dit is geen goede uitgangspositie', zegt grondwaterspecialist Marijke Huysmans (VUB, KU Leuven) in de krant De Standaard. De 'hydrologische zomer' - de zes droogste maanden van het jaar - begint vandaag met lage grondwaterstanden. 'Het ­watertekort van vorige zomer is maar net weggewerkt', zegt ­waterkundige Patrick Willems (KU Leuven). 'We hebben geen reserves opgebouwd. Het tekort dat we meeslepen sinds de droge jaren 2017 en 2018, speelt ons nog altijd parten.'

Steeds minder water

Concreet hebben we een neerslagtekort van 100 tot 150 millimeter opgebouwd. Dat wordt het meest zichtbaar in de grondwaterstanden. De evolutie over tien jaar, van 2011 tot nu, toont dat het grondwater eind maart steeds ­lager staat.

In wat vroeger een normaal jaar heette, viel er in de winter voldoende neerslag. Het ziet ernaar uit dat de klimaatverandering ons opzadelt met lange droge periodes en momenten van intense ­regens. 'Er valt wel degelijk nog veel regen in de winter,' zegt ­Willems, 'maar die valt massaal en in korte tijd. Door de hoge verhardingsgraad in Vlaanderen en drainage spoelt het water dan weg, naar zee, en zijn we het kwijt.'

Natte of droge zomer?

Wordt het een natte zomer, dan redden we het wel. Maar bij een droge lente en zomer komen we in de problemen. 'Zonder ­reserves blijven we kwetsbaar', aldus nog Willems in De Standaard.