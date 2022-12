"Geen reden om veroordeling duivelskoppel te verbreken"

Voor het hof van assisen kreeg hij 30 jaar cel en zij 24 voor de moord op een Britse zakenman in De Haan. De rechter bij cassatie doet uitspraak op 20 december.

Volgens de advocaten van de twee, hier tijdens het assisenproces vorig jaar, riep de rechter toen ten onrechte negen getuigen niet op. Ze trokken daarop naar Cassatie. De feiten zelf waren in 1996, maar de twee, toen nog een koppel, konden vluchten naar het buitenland. In 2011 veroordeelde het hof van assisen hen bij verstek tot levenslang. Jaren later zijn ze dan opgepakt in Ivoorkust en kwam het tot een nieuw proces.

