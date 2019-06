Geen record maar wel dolle pret op KW Danst

Van op het podium op de Grote Markt trok Laura Lynn de polonaise op gang. De dansers liepen van het stadhuis naar het Polenplein, één lange sliert. En op het hele traject stonden luidsprekers opgesteld om in het ritme van de muziek te blijven. Intussen telde een deurwaarder alle deelnemers. Een wereldrecord polonaise is het niet geworden op de Grote Markt in Roeselare, maar zelfs bij 29 graden was het dolle pret.

Gerechtsdeurwaarder Filip Vandemarliere: We moesten meer dan 3.379 mensen hebben die samen de polonaise dansen om het huidig record in Brugge te verbreken. Dat is niet gelukt.”