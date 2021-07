Geen Pukkelpop, maar Alcatraz gaat zeker door

De organisatie ziet het niet meer zitten om het festival op een coronaveilige manier te laten doorgaan. Bij ons staat midden augustus het metalfestival Alcatraz in Kortrijk op het programma en dat is niet bedreigd.

Met 10.000 à 15.000 toeschouwers is het festival weliswaar een stuk kleiner dan Pukkelpop. Maar de organisatie maakt zich sterk dat Alcatraz wel degelijk zal doorgaan. Het festival is voorbereid op het afnemen van PCR-testen. Maar op dit ogenblik is het niet duidelijk hoe dat concreet in zijn werk zal gaan. De organisatoren wachten op instructies van de overheid. "Pas dan kunnen we het hele plan uitwerken en uitrollen," zeggen ze. Een groot deel van het publiek zal overigens al gevaccineerd zijn. De opbouw van het festivalterrein komt er nu heel snel aan.