Geen provinciebestuur meer vanaf 2024?

Informateur Bart De Wever heeft vanochtend een startnota voor de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering vrijgegeven. Daarin staat onder meer dat er meer gemeenten moeten fusioneren en dat de provinciebesturen vanaf 2024 kunnen ophouden te bestaan.

Dit staat letterlijk in de tekst: “Onze lokale besturen moeten efficiënter en slagkrachtiger worden. We nodigen de gemeenten uit tot een omvattende fusieoperatie om voldoende bestuurskracht te behouden en verder te ontwikkelen. Met sterke Vlaamse en lokale overheden kunnen de provinciebesturen vanaf 2024 ophouden te bestaan. De resterende bevoegdheden op provinciaal niveau worden overgeheveld naar de lokale besturen of, indien opportuun, de Vlaamse overheid.”

De startnota wordt beschouwd als een basis om echte onderhandelingen op te starten. De tekst is niet te nemen of te laten voor de partners. De formatie zou in de loop van de komende dagen kunnen starten.