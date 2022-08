Geen problemen tijdens IJzerwake, wel zware uithaal naar stadsbestuur Ieper

De veelbesproken IJzerwake is rustig verlopen. Tegenbetogingen of opkomsten van neonazistische groeperingen waren er niet. De organisatoren van de IJzerwake haalden wel fors uit naar het stadsbestuur van Ieper.

De IJzerwake is zonder problemen verlopen. Er waren geen tegenbetogingen of opkomsten van neonazistische groeperingen. De vrees daarvoor vrees was groot, nadat de stad Ieper het festival Frontnacht alsnog verbood omdat er bands op de affiches stonden die banden hebben met neonazisme en neofascisme. Frontnacht zou gisterenavond plaastvinden, de avond voor de IJzerwake.

De voorzitter van de IJzerwake, Wim De Wit, gaf striemende kritiek op het stadsbestuur van Ieper. Hij bevestigde dat Frontnacht naar de Raad van State zal stappen voor een schadevergoeding. "Ieper geeft toe aan de woke-gemeenschap en extreemlinks. We kregen eerst een vergunning, maar eens ze onder druk staan, trekken ze die in."

Gemaakte kosten verhalen op stadsbestuur

"Ook voor ons is het ondenkbaar dat neonazistische groepen een forum krijgen op deze weide. Bij het thans afgekondigde verbod zijn toch vragen te stellen" aldus De Wit. "Maar we zullen deze onterechte beslissing wel degelijk aanvechten voor de Raad van State met een procedure ten gronde. Naderhand kunnen we dan de gemaakte kosten verhalen op het stadsbestuur".

Rustig weekend

"Eigenlijk bleef het het hele weekend rustig. Er waren zowel op zaterdag als op zondag geen incidenten", klinkt het bij politiezone Arro Ieper. Op de IJzerwake waren volgens de politie tussen de 1.000 en 1.500 bezoekers. De organisatie spreekt van meer dan 3.000 bezoekers. De politie hield de situatie in de gaten en scande ook de afgelopen dagen sociale media op eventuele signalen van problemen.

De IJzerwake werd ruim 20 jaar geleden voor het eerst georganiseerd door de radicale Vlaamse beweging als reactie op de te zachte koers van de IJzerbedevaart aan de IJzertoren in Diksmuide. De meeting wordt sindsdien georganiseerd op de weide aan het monument van de gebroeders Van Raemdonck in Steenstrat