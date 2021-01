Geen problemen in haven Zeebrugge ondanks brexit

Ook in de haven van Zeebrugge is het de eerste werkdag van het nieuwe jaar.

Die verloopt zoals verwacht zonder problemen, ondanks de brexit. De haven van Zeebrugge heeft er door corona een bijzonder moeilijk 2020 opzitten, maar het laatste kwartaal heeft nog heel wat kunnen goedmaken. CEO Tom Hautekiet: "We draaien vandaag op 30 procent van de capaciteit van de haven. Het begin van het jaar is sowieso kalm en we hebben een enorm drukke november en decembermaand achter de rug. Die stocks zijn opgebouwd in Engeland, en die worden stelselmatig opgesoupeerd. Ik verwacht gedurende de volgende weken dat die 30 procent zal groeien tot een normaal niveau, eind januari, half februari".

Goed voorbereid

Er was ook heel wat ongerustheid over de brexit natuurlijk, maar door het handelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie zijn ze bij de haven toch hoopvol. En als het straks weer drukker wordt, onder meer door douaneformaliteiten, dan is de haven goed voorbereid, klinkt het. "Alles is voorzien, de circulatieplannen zijn opgemaakt en doorgesproken. De brexitparkings zijn klaar, ons digitaal dataplatform werkt".