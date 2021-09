Geen problematische ochtend- en avondspits door WK in Brugge

Het gevreesde verkeerinfarct in Brugge, door het WK tijdrijden, is uitgebleven. Vooral het westen van de stad is moeilijk bereikbaar.

Maar zowel de ochtend- als avondspits is er relatief goed verlopen. In de scholen zijn alle kinderen, ouders en personeelsleden gewaarschuwd voor mogelijke verkeersproblemen. Dat was ook zo in Basisschool Het Kleurenpalet in Brugge. De school ligt op 300 meter van de wedstrijdzone, maar heel wat mensen hebben zich duidelijk goed voorbereid. Er wordt hier meer dan anders gefietst. Directeur Stein Meert: "Het ging wel vlotter. Er was meer verkeer op het fietspad, maar voor de rest ging alles vlot.

Vooral het afsluiten van de ring, tussen het Zand en de Ezelspoort tussen negen en zes uur s’ avonds had een grote impact. Voetgangers en fietsers kunnen de ring wel oversteken via de brug aan de Bevrijdingslaan. Ook om vier uur vanmiddag, wanneer de scholen gedaan zijn en de tijdrit voor elite vrouwen nog aan de gang was, waren er geen noemenswaardige verkeersproblemen. Al moesten sommige ouders of grootouders puzzelen om aan de school te raken.

Het WK tijdrijden in Brugge loopt nog tot en moet woensdag. Wie met de wagen in de stad wil zijn volgt best Google maps of Waze om niet voor verrassingen te staan.