Geen pleziervaart meer op veel rivieren en kanalen

Vanaf vandaag is er geen pleziervaart meer mogelijk op veel rivieren en kanalen in onze provincie. Een maatregel van de Vlaamse Waterweg, door de extreme droogte.

Plezierboten kunnen enkel nog mee in de sluis met de beroepsvaart. Zo stroomt er minder water weg. Een groot probleem is dat voor de jachthaven in Nieuwpoort. En hoelang het zal duren, weet voorlopig niemand.

Rik hilleweg baat één van de grootste pleziervaartrederijen uit, hier in Nieuwpoort. In het volle seizoen zijn er meer dan 25 plezierjachten verhuurd aan mensen vanuit de hele wereld. Maar door het sluisverbod voor de pleziervaart wordt het in de IJzerstreek erg moeilijk.

"Vanaf vandaag zijn we op de sukkel. Ik zal het zo zeggen: we worden niet erkend door de overheid als beroepsvaart. Daarmee begint onze rederij te slabakken en dreigt het zelfs te kunnen stilvallen", klinkt het.

In het IJzerbekken mogen pleziervaartuigen enkel mee door de sluizen als die open moeten voor de professionele scheepvaart. De Vlaamse waterweg in Oudenburg houdt toezicht op het hele gebied.

De rederij uit Nieuwpoort zegt dat ze de laatste jaren steeds vaker problemen hebben door de klimaatverandering. Ofwel is er teveel water, of te weinig, of is er overlast door algengroei.