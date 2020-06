Kortrijk Korting was dit weekend de eerste campagne sinds de uitbraak van het coronavirus. De bedoeling was om mensen weer naar het stadscentrum te lokken en winkels extra zuurstof te geven.

De nieuwe koopcampagne Kortrijk Korting moet handelaars een duwtje in de rug geven, maar het winkelen komt maar traag weer op gang ondanks de kortingen. De politie patrouilleerde en de drukte werd ook opgevolgd via het uitgebreide cameranetwerk. In de winkelstraten meten federale ambtenaren de afstand op en delen certificaten uit aan wandelaars die de afstand respecteren. Het maakt deel uit van de animatie.