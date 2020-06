Geen Open Kerkdagen, wel open kerken

De Open Kerkdagen worden elk jaar georganiseerd door Open Kerken, een netwerk van meer dan 425 gebedshuizen in Frankrijk, België en het Groothertogdom Luxemburg. Ook in deze coronatijden streeft het netwerk ernaar het religieuze erfgoed te blijven promoten en open te stellen voor zo veel mogelijk mensen.

Kerk in eigen buurt

"Wie wil kan van de gelegenheid gebruikmaken om in de eigen buurt een kerk binnen te wandelen", vertelt voorzitter Marc Huynen aan Kerknet.be. Zo kunnen geïnteresseerden het religieuze erfgoed uit hun eigen streek herontdekken. Aan de ingangen van de deelnemende gebouwen worden de gezondheidsinstructies van de overheid duidelijk uitgehangen.

Muzikale verrassing

Concerten, conferenties en andere evenementen zijn geannuleerd. Zondag om 14 uur hebben meerdere kerken wel een muzikale verrassing gepland. In onze provincie is dat het geval in parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking in Lissewege, de Heilige Kruisverheffing in Wenduine, de Sint-Blasiuskerk in Vlissegem en de Sint-Pieterkerk in Ieper.

Andere kerken die kunnen bezocht worden zijn terug te vinden op de website van Open Kerken. Een aantal kerken kunnen ook digitaal verkend worden via de Facebookpagina van Open Churches Belgium.