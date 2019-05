Geen onderstationschef meer in Roeselare

In vijf Vlaamse stations waaronder dat van Roeselare is er geen NMBS-personeel meer om de reiziger te helpen. De onderstationschef is er weggehaald om het personeelstekort in grotere stations op te vangen. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Lokeren, Gent-Dampoort, Essen, Noorderkempen en Roeselare moeten het sinds kort stellen zonder onderstationschef. Dat is de man of vrouw die op de perrons zelf informatie geeft, een oogje in het zeil houdt, maar ook treinaansluitingen beter op elkaar afstemt. "Als een trein ergens vertraging heeft, dan kan de onderchef een andere trein in het station even tegenhouden, zodat reizigers hun aansluiting niet missen. In stations met veel aansluitingen is dit dus een heel nuttige functie", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman in de krant.

"We hebben dan ook besloten om onderstationschefs tijdelijk te verschuiven naar dergelijke belangrijke stations." Volgens de spoorwegmaatschappij zijn er voldoende alternatieven. "Er zijn altijd andere mensen om info te geven, er is nog het veiligheidspersoneel en er zijn ­camera's om alles in het oog te houden." Maar TreinTramBus spreekt niettemin van een vermindering van de dienstverlening. "Doordat ook de loketten steeds minder open zijn, heeft de reiziger op de duur helemaal geen aanspreekpunt meer", klinkt het. Bij de NMBS wijst men op een structureel arbeidstekort. Dit jaar staan er 1.400 vacatures open, vooral bij treinbegeleiders. Men is echter volop aan het aanwerven, volgende maand komen er honderd begeleiders bij.