Het is volop zomer, maar in Brugge werkt het stadsbestuur nu al aan het uittekenen van de kerstperiode. Er komt alvast geen nieuwe kerstmarkt op 't Zand.

Vorig jaar, in een moeilijke periode met Corona, beslisten een twintigtal uitbaters van een kerststal op 't Zand om vervroegd te stoppen.

"Eigenlijk gaan we terug naar de oorspronkelijke opstelling. Dus naar het Simon Stevinplein én de markt. Zoals het vroeger was en waar we gezelligheid en sfeer kunnen combineren. Vorig jaar met Covid hebben we met de stad geopteerd om het op drie plaatsen te doen. En dat is toch wat tegengevallen", klinkt het bij Dirk Vanhegen, voorzitter van het Brugs Handelscentrum.