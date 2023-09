Geen nieuw contract meer voor 500 tijdelijke werknemers bij Daikin

Ook voor de vaste werknemers zijn er gevolgen. Zij zijn vaker technisch werkloos. De vakbonden onderhandelen nu met de directie om toch zo veel mogelijk werknemers aan de slag te houden.

Door een stijgende vraag in Europa naar warmteboilers en airconditioningsystemen werden de laatste jaren heel wat extra werknemers aangetrokken bij Daikin in Oostende. Vorig jaar nog is een extra productielijn voor warmteboilers in gebruik genomen die 100 extra banen opleverde. Maar omdat in enkele Europese landen de premies voor zo'n toestellen zijn afgeschaft, valt de verkoop sterk terug en is de stock in Oostende hoog. Daardoor moet er minder worden geproduceerd.

Het contract van zo'n 500 tijdelijke werknemers wordt daarom niet verlengd. De arbeiders die vast in dienst zijn, zouden tot het einde van het jaar vaker moeten stempelen.

De vakbonden bij Daikin zitten op dit moment samen met de directie om duidelijkheid te vragen voor de getroffen werknemers en de toekomst van het bedrijf.