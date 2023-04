Geen 'Moods' meer in Brugge

In Brugge komt er deze zomer na bijna 30 jaar geen nieuwe editie meer van het meerdaagse podiumfestival Moods.

Volgens het stadsbestuur is de organisatie ervan te duur geworden. Brugge herschikt het cultuurbudget en gaat meer investeren in het dansevenement Benenwerk.

Moods slaagde er jarenlang in om grote namen naar Brugge te krijgen, zoals Suzanne Vega, Flip Kowlier en Gabriel Rios. Het festival vond plaats op de Burg in Brugge en in de tuinen van het Gruuthusemuseum.