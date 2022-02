Geen mondmaskers voor kinderen jonger dan 12 jaar & code oranje: dit beslist het Overlegcomité

Vanaf volgende week, zaterdag 19 februari, zullen kinderen jonger dan 12 jaar geen mondmasker meer hoeven dragen, ook op school. We gaan over op code oranje en dus verdwijnt het sluitingsuur voor de horeca.

Ook telewerken zal niet langer verplicht zijn, maar wordt wel een aanbeveling. Dat heeft het Overlegcomité vanmiddag beslist.

De belangrijkste dossiers op het Overlegcomité waren al een tijdje duidelijk: die van de terugschakeling van de coronabarometer van fase rood naar oranje vanaf eind volgende week.

Sluitingsuur horeca afschaffen en nachtleven open

Die overschakeling naar code oranje betekent onder meer dat het nachtleven kan heropenen en dat er geen sluitingsuur meer is voor de horeca. Ook de mondmaskerplicht wordt versoepeld. Zo zullen klanten in de horeca er geen meer moeten dragen.

Geen mondmaskers meer op lagere school

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) pleitte aan het begin van de week bijvoorbeeld voor de afschaffing van de mondmaskerplicht op school, een oproep die donderdag in de Kamer gevolg kreeg van zijn partijgenoot Franky Demon, maar ook van Barbara Creemers (Groen). Minister Vandenbroucke bleef voorzichtig. "Ik ben het onverkort eens met het advies van de GEMS-experten, die zeggen dat we de mondmaskers voor kinderen niet onmiddellijk moeten afschaffen maar ook daar een stappenplan moeten hebben, om dat na de krokusvakantie af te bouwen." Uiteindelijk is beslist dat de mondmaskerplicht eind volgende week verdwijnt voor kinderen jonger dan 12 jaar, ook op school.

Telewerk niet langer verplicht

Daarnaast vraagt Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) om af te stappen van de telewerkverplichting van vier dagen per week. De premier en Vandenbroucke lijken daar niet helemaal van overtuigd. We zitten vandaag nog niet in een situatie van een endemie. Ik zou ervoor willen pleiten om de nodige voorzichtigheid te behouden", zei de premier donderdag. Toch is vanmiddag beslist dat telewerk niet langer wordt verplicht. Voka West-Vlaanderen reageert opgelucht.