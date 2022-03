Geen mondmaskers op school: "Opgelucht adem halen"

Ook scholen uit het secundair onderwijs schakelen vandaag over op code geel. Ook daar zijn mondmaskers dus niet langer verplicht. Leerlingen en leerkrachten halen opgelucht adem. Ze hopen dat de coronacrisis nu definitief verleden tijd is.

"Voel me veel vrijer"

Een praktijkles in het tweede middelbaar van het VTI in Tielt. Ook hier eindelijk geen mondmaskers meer.

"Ik ben wel blij, sommige dagen vergeet ik dat en dan moet ik dat aan iemand vragen", zegt leerling Jorben Callens.

Robbe Malfait : "Ik voel me veel vrijer en ik vind het ook leuk om mijn klasgenoten hun gezicht te zien."

En niet alleen de leerlingen zijn opgelucht vandaag.

"Ik moet eerlijk zijn", zegt leerkracht Mirella Vanmeenen. "In de les zelf vond ik het soms wel vervelend in verband met het begrijpen van leerlingen en ook wanneer er gepraat werd in de les dan vond ik het wel vervelend dat je niet altijd wist van wie het was."

VTI-directeur Charlotte Strobbe: "Het was moeilijk, ook als je nieuwe contacten moest leggen. Of er kwamen nieuwe leerkrachten dan had je een stukje beeld te kort om hen volledig te leren kennen."

Niet helemaal weg

Let wel, wie toch nog een mondmasker wil dragen, mag en kan dat doen. Sommigen hebben daarvoor een goeie reden.

"Corona is nog steeds het land niet uit, en in mijn familie zitten veel mensen die besmet kunnen raken dus ik draag bewust een mondmasker. Gewoon voor de veiligheid", vertelt Dymayro Verstraete.

En ook de dynamiek in de eetzaal is helemaal anders. Leerlingen hoeven niet langer op een afstand van elkaar te zitten.

"Dat is veel leuker want als je zo ver van elkaar moet zitten. Moet je veel meer roepen. We zijn heel blij dat we weer normaal bij elkaar kunnen zitten", zegt Robbe Claerhout.