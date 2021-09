Geen mondmaskers meer in winkels, horeca en op het werk

Mondmaskers moeten vanaf 1 oktober enkel nog worden gedragen op het openbaar vervoer, in zorginstellingen en bij contactberoepen. Dat heeft het Overlegcomité beslist.

De mondmaskerplicht wordt voortaan dus minimaal ingevuld. Onder meer op het werk, in de horeca en in de winkel is het geen verplichting meer als er afstand kan worden gehouden.

Het masker blijft wel verplicht op het openbaar vervoer, omdat afstand daar vaak niet mogelijk is. Ook in de zorg en bij medische en niet-medische contactberoepen, zoals de kinesist en de kapper, blijft het een must. Daarnaast moet het mondmasker ook nog gedragen worden bij evenementen met meer dan 500 mensen binnen waar geen Covid Safe Ticket wordt gebruikt.

Daarnaast komt er een verplichting van vaccinatie voor zorgverleners aan. Maar dat moet eerst nog juridisch uitgewerkt worden. Premier Alexander De Croo kondigde de verplichting al eerder aan.

Tot slot mogen op 1 oktober mogen de nachtclubs en discotheken weer openen, op voorwaarde dat ze de bezoekers om het Covid Safe Ticket vragen. Verschillende actoren uit de sector waren daar zelf vragende partij voor.