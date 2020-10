Geen minimale dienstverlening in gevangenis Brugge

In dertien gevangenissen in Vlaanderen en Brussel haalt men dinsdagochtend door de 48 urenstaking de streefcijfers voor de minimale dienstverlening niet. Dat meldt het gevangeniswezen. Dat is ook het geval in Brugge.

ACV Openbare Diensten houdt sinds maandag een 48 urenstaking in de gevangenissen. De vakbond is van mening dat er niet genoeg controle is op COVID-19 bij gedetineerden die terugkeren van een verblijf buiten de gevangenis. Ondertussen heeft het gevangeniswezen aan de bonden enkele voorstellen voorgelegd, waarop tegen woensdag een antwoord wordt verwacht. Intussen gaat de staking wel verder.

Dinsdagochtend in de ochtendshift, van 06.00 tot 14.00 uur, wordt het streefcijfer van de minimale dienstverlening niet bereikt in dertien gevangenissen. Dat is ook het geval in de gevangenis van Brugge, waar ook vannacht al de politie aanwezig was om het personeelstekort op te vangen.

Het gevangeniswezen heeft maandagnamiddag voorgesteld om het ongestoord bezoek op te schorten voor een maand vanaf vrijdag. Ook wil het penitentiaire verloven zoveel mogelijk in één blok laten opnemen en stelt het voor dat gedetineerden die terugkeren uit penitentiair verlof 24 uur op de cel moeten verblijven tot de eerstvolgende doktersconsultatie. Het stelt ook voor om gedetineerden te verplichten om een mondmasker te dragen als ze hun cel verlaten en vraagt extra aandacht voor de handhaving en het respecteren van de hygiënische voorschriften door gedetineerden en personeelsleden.

Woordvoerster Kathleen Van De Vijver meldt nog dat de gevangenissen sinds het begin van de coronapandemie steeds rekening hebben gehouden met de evolutie van de besmettingscijfers in de samenleving en dat de voorgestelde maatregelen daar ook het gevolg van zijn. Ze vraagt bovendien dat zowel het personeel als de gedetineerden mee hun best doen om de veiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk na te leven, zodat ze de pandemie verder kunnen blijven beheersen.