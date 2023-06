Geen Meisje met de Parel, wel een varken: expo maakt kinderen warm voor kunst

In Knokke-Heist komen bekende schilderijen tot leven met dieren in de hoofdrol. De Brugse illustratrice Thais Vanderheyden wil zo kinderen warm maken voor kunst.

Edgar Degas, Johannes Vermeer of Peter Paul Rubens. Het zijn maar enkele grootmeesters met bekend werk die in de expo ‘Great Art for Great Kids’ in Knokke-Heist te zien zijn. Het zijn niet de originele schilderijen er tentoongesteld worden, maar wel kindvriendelijke en toegankelijke versies van illustratrice Thais Vanderheyden.

(Lees verder onder de foto.)

“Zoek de zeven verschillen”

De Mona Lisa werd zo maar even vervangen door een varken en de bij Munch schreeuwt er plots een panda. “Je ziet altijd dat de kinderen en volwassenen heel snel gaan zoeken, zoals het spelletje zoek de zeven verschillen tussen de twee werken. Dat ze gaan kijken wat er origineel is en wat is veranderd. Die blik wordt automatisch naar het origineel getrokken en dat is uiteindelijk wat ik wil bekomen”, vertelt Thais.

De expo ‘Great Art for Great Kids’ is vanaf zaterdag tot begin september te bezoeken in de oude visserijschool in Knokke-Heist.