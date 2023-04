Ward Six: "Uiteraard volgen we de weersvoorspellingen op de voet. Momenteel wordt er hier in ons Heuvelland geen nachtvorst verwacht. Voor de nacht van dinsdag op woensdag zal het kwik zakken tot 1° à 1,5° Celsius. Geen vorst dus en bijgevolg ook niet nodig om maatregelen te nemen. Dit in tegenstelling tot onze collega's in het binnenland, waar wel vorst verwacht wordt."

Ward en zijn Heuvellandse collega's blijven de weersverwachtingen wel op de voet volgen.