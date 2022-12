'Geen luxe': Staatssecretaris De Moor op bezoek in noodopvangcentrum

Sinds vorige week krijgen 22 asielzoekers onderdak in de voormalige gebouwen van de civiele bescherming. Het gaat om tijdelijke opvang van families die wachten op een plaatsing in het reguliere opvangnetwerk van Fedasil. Intussen worden de gebouwen aangepast en extra personeel aangeworven om tot vijfhonderd mensen te kunnen opvangen.

(lees verder onder de foto)

Door de grote asieltoestroom en de strenge winter was er een acuut tekort aan opvangplaatsen. De burgemeester van Jabbeke Frank Casteleyn wou geen noodopvangcentrum in zijn gemeente. Na het bezoek vanmiddag klonk hij opvallend mild. 'We hebben hier nu de rondleiding gedaan en dat is positief meegevallen. Het is beter dan ik verwacht had. In welke zin? De omgeving, de catering ook, de verwarming alles is in orde', zegt Casteleyn.

Tegen eind deze maand zijn de eerste vijftig plaatsen bezet. Intussen wordt met man en macht aan een tentenkamp gebouwd in één van hangars van de civiele bescherming. Vanaf januari wordt er opgeschaald naar vijfhonderd plaatsen. 'Dit gaat inderdaad om humanitaire basisopvang', zegt staatssecretaris De Moor. 'De mensen krijgen hier bed, bad en brood. En ook medische zorgen wanneer zij dat nodig hebben. De situatie is hier niet luxueus. De mensen slapen in basisomstandigheden en dat is niet onbelangrijk om dat te organiseren want we willen vermijden dat er mensen op straat moeten slapen.'

