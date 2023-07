Volgens het parket is geen kwaad opzet gemoeid bij het lichaam dat zaterdag werd aangetroffen in de Spuikom in Oostende. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt wel nog.

Rond 17u30 uur zaterdag is het levenloze lichaam van een man aangetroffen in het water aan de Spuikom, tussen Oostende en Bredene. Hoe de man in het water terecht is gekomen, moet nog onderzocht worden.

Volgens het parket is er geen kwaad opzet in het spel.