Geen kwaad opzet bij dodelijke brand in Oostende

De brand die woensdag in een appartementsgebouw in Oostende het leven kostte aan een 77-jarige man, was accidenteel ontstaan. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een vijftigtal bewoners moest geëvacueerd worden, maar ze mochten vrij snel terugkeren naar hun woningen....

De brandweer werd woensdag rond 13.30 uur verwittigd toen andere bewoners van het appartementsgebouw in de Guldensporenlaan hevige rookontwikkeling hadden opgemerkt. Ter plaatse bleek het te gaan om een brand in een appartement op de derde verdieping. De 77-jarige bewoner moest met behulp van een ladderwagen uit de slaapkamer van zijn appartement gehaald worden. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren, waarna hij in kritieke toestand werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is het slachtoffer ondertussen aan zijn verwondingen bezweken.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een branddeskundige ter plaatse gestuurd om te achterhalen hoe het vuur precies is kunnen ontstaan. Uit de eerste vaststellingen van de expert is ondertussen gebleken dat de oorzaak accidenteel was. Van kwaad opzet was dus geen sprake.

